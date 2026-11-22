Charlotte Van Looy heeft een deugddoend dagje wellness achter de rug en deelde enkele kiekjes ervan op Instagram.

Op 11 augustus werden Charlotte Van Looy en Ruben Van Gucht de trotse ouders van een dochtertje, Florence. Naast de zorg voor haar dochter mag er af en toe ook wat tijd voor zichzelf zijn. Dus trok Charlotte samen met Ruben naar een privésauna in Beveren.

Twaalf punten

De 33-jarige schrijfster postte enkele foto’s waarop ze in bikini poseert naast een jacuzzi en ontspant in verschillende rustruimtes. “Een goeie deux points voor het proberen los te laten van mijn dochter, die niet in de buurt van mama en papa was. Desalniettemin: meer van dit!”, schrijft ze erbij.

Topvorm

Haar volgers gunnen haar die ontspanning van harte. “Groot gelijk! Af en toe tijd voor jezelf nemen, dat hebben mama’s ook eens nodig. Trouwens, je ziet er stralend uit!”, “Supermama!”, “Genoteerd voor de toekomst! Super om te zien hoe je tijd voor jezelf neemt!”, “Alweer in topvorm!” en “Samen genieten! Qualitytime!”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram