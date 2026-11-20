Mandy is in geen tijd uitgegroeid tot één van de meest besproken personages uit GTA VI. Maar wie zit er eigenlijk achter de opvallende verschijning?

Sinds de release van GTA VI zijn gamers volop de wereld van Leonida aan het verkennen. Eén personage trekt daarbij opvallend veel aandacht: Mandy. Zij krijgt bezoek van hoofdpersonage Jason, die langskomt om de huur te innen. Maar Mandy heeft andere plannen. Ze weigert te betalen zolang hij haar verstopte gootsteen niet heeft gerepareerd.

Flirten

Tijdens zijn bezoek probeert Mandy volop met Jason te flirten. Ze verschijnt zelfs in bikini en vertelt dat ze hem online heeft gestalkt. “Waarom moet ik telkens toestellen kapotmaken om jou hierheen te lokken?”, vraagt ze hem. De scène ging al snel viraal op sociale media.

Geheim onthuld

Intussen heeft ook de vrouw achter Mandy zich bekendgemaakt. Het gaat om de Amerikaanse actrice Lexie Shoaibi, die zowel de stem als de bewegingen van het personage verzorgde. “Nu GTA VI eindelijk uit is, kan ik een geheimpje met jullie delen: ik speel Mandy! Ze is ontzettend leuk om te vertolken. Laat me weten of jullie haar tegenkomen in het spel”, vertelt ze enthousiast op Instagram.

Foto: YouTube / Rockstar Games