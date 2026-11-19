Metejoor heeft voor het eerst gereageerd op de geruchten dat bedrog aan de basis lag van zijn breuk met Celine Van Ouytsel.

Vorige week draaide de geruchtenmolen rond de breuk tussen Metejoor en Celine Van Ouytsel op volle toeren. De reden? Het nieuwe liedje van Metejoor. Daarin zingt hij onder meer ‘Eén ding is zeker: jij hebt echt alles verpest’, een zin die volgens sommigen verwijst naar zijn stukgelopen relatie met Celine Van Ouytsel. Dag Allemaal beweerde zelfs dat ze hem gedumpt zou hebben voor Alexander Hendrickx, de 33-jarige tophockeyspeler van de Red Lions.

Nooit iemand bedrogen

Enkele dagen geleden liet de 30-jarige ex-Miss België weten dat er van bedrog geen sprake was. “Laat ik daarom één ding heel duidelijk stellen: ik heb in mijn leven nog nooit iemand bedrogen. Wat daarover gezegd en geschreven wordt, is simpelweg niet waar”, benadrukte ze op Instagram en in ‘De Tafel van Tine’.

Gevoelens kwijt in muziek

Nu heeft ook Metejoor gereageerd op de geruchten en de ontkenning van Celine. Dat deed de 35-jarige zanger op de rode loper bij de opnames van de tweede studioshow van ‘Dancing with the Stars’. “Ik heb het doorgestuurd gekregen en de vier volle minuten gezien”, doelt hij op de passage van Celine in ‘De Tafel van Tine’. “Ik heb een nummer geschreven en ik denk dat dat mijn gevoel weergeeft. Daar heb ik niets meer aan toe te voegen. Ik hou het bij mijn muziek. Ik ga muziek maken en daar mijn gevoelens in kwijtspelen en hopelijk kan dat voor heel veel andere mensen iets betekenen. Dat is het mooiste aan mijn job. Als een liedje er ligt, is er voor mij een hoofdstuk afgesloten. Nu kan dát de wereld in”, lezen we in Het Laatste Nieuws.

Foto: Instagram