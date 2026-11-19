Daar kan zelfs Spider-Man nog iets van leren!

Een Italiaans koppel begreep maar niet hoe hun hond telkens wist te ontsnappen. Tot ze de beelden van hun bewakingscamera bekeken. Daarop is te zien hoe de slimme viervoeter als een echte acrobaat over een hoog metalen hek klimt. “Ik gaf mijn man de schuld omdat hij de poort had laten openstaan, en hij gaf mij de schuld. Wat bleek uiteindelijk? Dat onze hond een echte Spider-Man is!”, lacht de vrouw.

Terug voor het eten

De beelden zorgen voor heel wat hilariteit op sociale media. “En die tweede hond zal niet lang achterblijven…”, “Geen zorgen, hij komt wel terug voor het eten!” en “Slimme hond!”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube