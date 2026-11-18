Dat is om nattigheid vragen…

Op opvallende beelden is te zien hoe een automobilist zich tijdens hevige regenval op een volledig overstroomde weg waagt. Het water staat er zo hoog dat de wagen er bijna volledig in verdwijnt. Toch blijft de bestuurder doorrijden, terwijl het water alle kanten op golft.

Slecht idee

Of de wagen de oversteek zonder schade heeft overleefd, is niet duidelijk. Op sociale media reageren kijkers alvast verbaasd. “Verschrikkelijk slecht idee!”, “Die motor heeft ongetwijfeld water binnengekregen!” en “Je moet achteruitrijden! Hoe gek het ook klinkt, het werkt echt!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram