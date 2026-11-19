Tine Priem heeft de kerstgezelligheid al binnengehaald, meer dan een maand voor Kerstmis. Heel wat volgers begrijpen haar maar al te goed.

Het is nog meer dan een maand wachten op Kerstmis, en toch zetten sommige mensen hun kerstboom nu al. Wanneer je het best je kerstboom zet, vertelden we onlangs al in een artikel. De 37-jarige voormalige ‘Thuis’-actrice, die de rol van Tamara vertolkte, vond het alvast tijd om de kerstboom boven te halen en deelde beelden ervan op Instagram. “Sorry, ik kon niet langer wachten. Leve gezelligheid, toch?”, glundert ze bij het filmpje.

Lichtjes aansteken

Heel wat volgers vinden het helemaal niet zo gek. Sommigen hebben hun kerstboom ook al staan. “Zeker! Ik word er meteen vrolijk van! Ik geniet er al een week van. Zelfs mijn man steekt de lichtjes aan voor ik thuiskom!”, “Zo leuk!”, “Inderdaad, ik heb hem vandaag ook gezet!”, “Het is gewoon té gezellig! Wachten tot na Sinterklaas is moeilijk!” en “Hier staat de kerstboom ook al!”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram