Sarah Puttemans oogst heel wat lof met enkele prachtige lingeriefoto’s. “De mooiste!”, wordt er gereageerd.

Sarah Puttemans is niet alleen een bekende influencer, ze is ook al een tijdje een van de gezichten van Hunkemöller. De 27-jarige vriendin van Viktor Verhulst poseert op Instagram in enkele setjes van de Nederlandse lingerieketen. Zo toont ze zich onder meer in zwarte kanten lingerie en een beige beha, gecombineerd met een losse jeans.

Schoonheid

Stuk voor stuk prachtige kiekjes, en dat vinden haar vele volgers ook. “Klassieke schoonheid!”, “De mooiste!”, “Maar zo sexy! Viktor heeft toch geluk!”, “Wauw!”, “Ja, meid!”, “Zo mooi!” en “Knapperd!”, klinkt het in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram