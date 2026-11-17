Martine Jonckheere kreeg vroeger te maken met jaloezie op het werk. “Spijtig, want jaloezie maakt veel kapot”, klinkt het.

Martine Jonckheere kennen we natuurlijk vooral van haar rol als Marie-Rose De Putter in ‘Familie’. Die vertolkte ze jarenlang, tot daar in 2022 een einde aan kwam. De 69-jarige actrice, die donderdag 70 wordt, merkt dat ze de laatste tijd weer vaker gevraagd wordt. “Het is raar. Alsof ik opnieuw ontdekt word. Ik krijg de laatste tijd tamelijk wat aanbiedingen. Ik snap er niks van, maar het doet wel deugd. Het is alsof ik eindelijk meetel”, knipoogt ze in Primo.

Mossel noch vis

Leeftijd speelt immers een grote rol in de kunstwereld. Vanaf een bepaalde leeftijd tel je niet meer mee, zo beaamt ze. “Vanaf je 60 bent, tel je precies niet meer mee. Niet alleen in onze sector, maar overal. Ik zie dat ook bij muzikanten, de wereld waarin mijn man Filip zich begeeft. Hoe goed je ook bent in wat je doet, het maakt niet uit. Genegeerd worden is het ergste gevoel dat een mens kan hebben. En als actrice ben je tussen je 40ste en 60ste mossel noch vis. Je bent te jong voor de ene rol en te oud voor de andere. Maar iemand zei me dat het nu interessant voor me wordt. Ik ben benieuwd. Dat ik nu weer word gevraagd, geeft me in ieder geval een leuk gevoel. Ik vind het fijn om op die manier mijn 70ste levensjaar in te stappen”, klinkt het.

Afkraken

Wanneer haar gevraagd wordt welke raad ze aan haar jongere zelf zou geven, antwoordt ze het volgende. “Pas je een klein beetje aan, wees wat diplomatischer, maar blijf vooral jezelf. Ook als ze je willen kraken. Want dat hebben ze bij mij wel geprobeerd. Misschien niet bewust, maar het is wel gebeurd”, aldus Martine.

Jaloezie

Dat voelde ze vooral in de beginjaren van VTM en ‘Familie’. “Ik werd in die tijd heel vaak gevraagd voor nieuwe programma’s en shows en dat wekte veel jaloezie op. Ik dacht altijd dat het aan mij lag, maar op een bepaald moment besefte ik dat het echt met jaloezie te maken had. Het werd me niet gegund. Spijtig, want jaloezie maakt veel kapot. Het is een gevoel waaraan ik absoluut niet wil toegeven”, besluit ze.

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