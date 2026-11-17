Kristel Hubeny, de vrouw van Regi Penxten, heeft enkele prachtige kiekjes gedeeld. “De mooiste mama!”, wordt er gereageerd.

Enkele maanden geleden maakten Kristel Hubeny en Regi Penxten bekend dat ze een tweeling verwachten. Intussen weten we ook al dat het twee jongetjes worden én dat ze in januari uitgerekend is. De 38-jarige vrouw van de populaire dj deelde op Instagram enkele foto’s waarop haar bolle buik goed te zien is. “January babies”, schrijft ze erbij.

Kerstboom

Regi was een van de eersten die een reactie achterliet. “Zie maar dat ze niet onder de kerstboom liggen!”, grapt hij. Ook haar volgers zijn vol lof. “Hoe mooi!”, “Geniet ervan! Je straalt!”, “De mooiste mama!”, “Stralend zwanger!”, “Zo’n mooi buikje! Hopelijk komen ze niet met Kerstmis!” en “Wauw, prachtig!”, klinkt het onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram