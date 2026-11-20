Amelie Lens heeft enkele leuke kiekjes gedeeld waarop haar zwangerschapsbuik goed te zien is.

In december 2023 werd Amelie Lens voor het eerst mama. Ze beviel van een dochtertje dat luistert naar de naam Kiki. De 36-jarige techno-dj is intussen hoogzwanger van haar tweede kindje, opnieuw een dochtertje dat deze winter wordt verwacht. Op Instagram postte ze enkele foto’s waarop ze haar bolle buik toont. “Ik mis jullie allemaal! Laat eens weten hoe het met jullie gaat!”, vraagt ze aan haar volgers.

Koningin

Die reageren enthousiast op de kiekjes. “Wat een koningin!”, “Het wachten is bijna voorbij! Je ziet er zoals altijd prachtig uit!”, “Geniet met volle teugen van dit mooie moment!”, “Je ziet er geweldig uit!”, “Wat een mooi zwangerschapsbuikje!” en “Geniet van de qualitytime met je gezinnetje en alvast een vlotte bevalling gewenst!”, klinkt het in de reacties.

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Foto: Instagram