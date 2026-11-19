Martine Jonckheere werd vlak voor haar 70ste verjaardag opgenomen in het ziekenhuis. “Hopelijk kom ik hier tijdig uit!”, zucht ze.

Martine Jonckheere belandde enkele dagen geleden in het ziekenhuis. Geen fijne timing voor de actrice, want donderdag vierde ze haar 70ste verjaardag. “Twee dagen voor ik 70 word, hier belanden! Van een slechte timing gesproken! Hopelijk kom ik hier tijdig uit!”, schrijft ze op Instagram bij een foto vanuit haar ziekenhuisbed.

Oorzaak onduidelijk

Wat er precies aan de hand is, weten we niet. Wanneer een volger haar vraagt waarom ze opgenomen werd, antwoordt de actrice – die we vooral kennen van haar rol als Marie-Rose De Putter in ‘Familie’ – het volgende: “Dat vertel ik je privé wel! Maar het komt goed, hoor!”

Beterschap

In de reacties wordt ze overladen met steunbetuigingen. “Maar Martine toch! Hopelijk is het niet te ernstig. Dikke knuffel en veel beterschap!”, “Laat je goed verzorgen”, “Oei, even schrikken! Kop op!”, “Veel beterschap en moed!” en “Jou kennende loop je snel weer stralend rond. Veel beterschap, lieve Martine!”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram