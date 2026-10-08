Sporza-commentator Ine Beyen straalt in stijlvolle outfit: “Staat je beeldig!” (foto’s)

Ine Beyen krijgt heel wat complimenten op enkele foto’s. “Sportief of stijlvol… gewoon een mooie vrouw!”, wordt er gereageerd.

Dat Ine Beyen gevoel voor stijl heeft, bewijst ze nog maar eens op Instagram. De 39-jarige voormalige wielrenster, die regelmatig commentaar levert bij wielerwedstrijden – vaak in het gezelschap van Ruben Van Gucht – postte twee kiekjes die duidelijk in de smaak vallen bij haar volgers. Ze draagt een stijlvolle grijze outfit, bestaande uit een aansluitende jurk met korte mouwen en een bijpassende blazer die ze losjes over haar schouders draagt. Ze maakt de look af met zwarte pumps met zilverkleurige details. “Casual Tuesday”, houdt ze het kort in de beschrijving.

Stijlicoon

Lang duurde het niet vooraleer de eerste complimenten binnenstroomden. “Top, klasse!”, “Sportief of stijlvol… gewoon een mooie vrouw!”, “Prachtig, Ine! Staat je beeldig!”, “Ja, het mag gezegd worden: Ine is een stijlicoon!” en “Wat zie je er weer stralend uit, Ine!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram