Astrid Coppens kuste met wereldberoemde Hollywoodacteur: “Het viel eigenlijk tegen”

Astrid Coppens vertelt in een interview dat ze ooit kuste met niemand minder dan Leonardo DiCaprio, al was de ervaring niet bepaald om over naar huis te schrijven.

Astrid doet de onthulling in de radio-uitzending en podcast ‘Datenight’, waarin JOE-dj Tess Goossens met BV’s in de wereld van de liefde duikt. In een ver verleden was Astrid te gast op een Halloweenfeest in Los Angeles. “Die feestjes zijn altijd legendarisch. Er stond een coole gast met een masker van een blauwe aap. We begonnen te dansen en na een paar drankjes werd het wat heftiger”, verklapt ze.

Niet verder dan een kus

De man trok plots zijn masker af en begon Astrid te kussen. “Was dat toch wel niet Leonardo DiCaprio zeker?”, lacht ze. De kus stelde echter teleur. “Dat viel eigenlijk een beetje tegen. Daarom is het ook bij een kus gebleven. Ik vind een kus heel belangrijk. Als dat niet meezit, dan is dat voor mij een no-go om verder te gaan. Met Leonardo had ik geen goede match, maar ik heb die nacht wel goed geslapen”, knipoogt ze.

