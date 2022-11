“Ik probeer elke week met iemand anders seks te hebben omdat ik verslaafd ben aan affaires”

”Ik ben niet verslaafd, ik heb het alleen nodig”, zo hebben we wel eens horen waaien. Alleen geeft deze personal coach gewoon grof toe dat ze verslaafd is aan affaires en daarom dus elke week met iemand anders de koffer in duikt.

De 34-jarige Rachel vindt naar eigen zeggen haar partners vooral op de website van IllicitEncounters. “Ik hou er gewoon van om nieuwe personen in mijn bed te hebben, zéker wanneer het kerstseizoen aanbreekt. Maakt het allemaal net wat gezelliger en spannender”, zo vertelt ze. De Britse, afkomstig uit Londen, raakte verslaafd aan affaires toen ze merkte dat ze enorm houdt van seks. “Die aanloop naar Kerstmis is sowieso een periode waarin iedereen in een feestsfeer verkeert en wat wilder is”, beweert ze.

Fitness

”En dit jaar zal het nog gekker worden, denk ik. We hebben twee snertjaren aan covid achter de rug. Er zullen zoveel mensen hun pleziertje op een ander willen zoeken. Die constante stroom aan seks maakt me gewoonweg gelukkig. Het is zelfs cruciaal om me goed in mijn vel te voelen. Zelfs wanneer seks soms slecht kan zijn, voelt het voor mij persoonlijk toch nog goed aan.” Dat ze niet veel moeite moet doen om mannen aan de haak te slaan, dat steekt ze ook niet onder stoelen of banken. “Wanneer je een personal coach bent, proberen klanten je regelmatig te versieren. Ik spendeer mijn leven in de buurt van mannen in de fitness en ik moet zeggen dat ik wel hou van al die aandacht”, aldus Rachel.

Foto: Unsplash