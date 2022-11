Sekspert onthult: “Dit is hoe vaak je wekelijks seks zou moeten hebben” (video)

Het is een discussie zo oud als de straat, maar als het van deze expert afhangt, dan zouden we – om een optimaal seksleven te hebben – wekelijks zo’n twee à drie keer seks moeten hebben. En dat hij zo zijn argumenten heeft, dat laat hij weten in een TikTok-video.

Relatie- en seks-expert Jake Maddock claimt dat koppels best twee tot drie keer seks moeten hebben per week. Dat zou enorm voordelig zijn voor beide partners, zowel op fysiek als mentaal vlak. Maddock, een Australiër uit Brisbane, beweert bovendien dat de hormonen dan ook op peil worden gehouden. “Er is een hele wetenschap achter hoe vaak we best seks hebben per week. Het is bijvoorbeeld aangetoond door verschillende studies dat het goed is dat vrouwen drie keer per week een orgasme beleven”, aldus Maddock.

Lui

”Het is goed voor hun mentale gezondheid, hun fysieke gezondheid, het is goed voor hun lichaam, voor de hormonen, ook voor mannen trouwens”, zo vertelt hij. “Er zijn enorm veel positieve zaken die gebeuren wanneer je twee tot drie keer seks hebt per week. Niet in het minst dat je ook veel hechter wordt met je partner.” In één adem vertelt Maddock ook dat koppels de neiging hebben om ‘lui’ te worden als het aankomt op hun seksleven. Vaak door gewoonte en het té comfortabel worden bij en met elkaar. “Mensen die in een langdurige relatie zitten worden wel eens lui. En zeker zij zouden toch een tandje moeten bij steken om hun seksleven weer op te krikken”, besluit Maddock.

Foto: TikTok