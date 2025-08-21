HomeNieuwsEntertainment'Knapste weervrouw ter wereld' doet fans zweten met lingeriefoto's: "Tijdloze schoonheid!"
Entertainment

‘Knapste weervrouw ter wereld’ doet fans zweten met lingeriefoto’s: “Tijdloze schoonheid!”

Yanet Garcia doet de temperatuur weer stijgen…

De dame, die volgens velen de ‘knapste weervrouw ter wereld’ is, blijkt razend populair te zijn op sociale media. Zo heeft ze op Instagram alleen al niet minder dan 14 miljoen volgers.

Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuw beelden en dat is ook nu niet anders. We zien de dame in pikante lingerie poseren. “🍎✨”, voegt ze zelf beknopt toe. Haar fans hebben echter heel wat meer te vertellen.

“Tijdloze schoonheid!”

In een mum van tijd stromen de enthousiaste reacties binnen. “Tijdloze schoonheid”, klinkt het. “Ik hou van je”, gaat het zelfs verder. “😍😍😍”, besluiten enkelen nog. Kijk zelf maar even.

Foto: Instagram

