Dochter van tv-chef Gordon Ramsay imponeert met nieuwe foto’s: “Wat een lichaam!”

Holly Ramsay heeft weer wat nieuws gedeeld.

Met niet minder dan 394.000 volgers doet de dochter van tv-chef Gordon Ramsay het bijzonder goed op Instagram. Het valt dan ook zeker te begrijpen dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven toont.

Dat is ook nu, met onderstaand fotoalbum, niet anders. Zo passeert Holly meermaals in een mooie outfit de revue. Veel meer dan een korte “🪩” voegt ze zelf niet toe, maar haar fans hebben wel heel wat te vertellen.

“Wat een lichaam!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “WOW”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Wat een lichaam”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

