Sarah Puttemans toont haar strakke festivaloutfit: “Mooie foto’s!”

In een nieuwe reeks foto’s pakt Sarah Puttemans onder andere uit met haar festivaloutfit.

Augustus zit er bijna op, dus vond Sarah Puttemans het een goed idee om op de valreep nog enkele beelden van deze maand te delen op Instagram. Logisch, want ze heeft maar liefst 285.000 volgers die maar wat graag nieuwe updates ontvangen.

“Bits of august 🩵. Almost forgot to post my festival fittt 🙂‍↔️”, voegt ze zelf toe aan de foto’s. En haar fans? Die zijn er ook weer bij om van zich te laten horen, zo blijkt.

“Mooie foto’s!”

Op enthousiaste reacties moet Sarah Puttemans niet lang wachten. “Mooie foto’s”, klinkt het. “Wauw”, gaat het verder. “Knappie ❤️”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk zeker een paar keer op het pijltje naar rechts om de festivaloutfit van Sarah te bewonderen.