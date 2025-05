Ophef over outfit van influencer op afstudeerfeest van zus: “Maak het niet over jezelf!” (video)

TikTok-fenomeen Alix Earle krijgt flink wat kritiek nadat ze de outfit toonde die ze droeg op het afstudeerfeest van haar zus. “Als mijn zus mij zou overschaduwen op mijn afstudeerfeest, zou ik daar echt boos om zijn”, klinkt het in de reacties.

Alix Earle woonde onlangs de proclamatie én het avondfeest van haar zus bij. De 24-jarige influencer toont op TikTok geregeld hoe ze zich klaarmaakt voor een avondje uit, en dat was nu niet anders. Ze koos voor een opvallend rood topje met een bijpassend kort rokje. “Ik hoop dat het niet overdreven is voor een proclamatie”, horen we haar zeggen in het filmpje.

Zus in spotlights

Haar meer dan zeven miljoen volgers hebben duidelijk hun bedenkingen bij de outfitkeuze. “Voor een date night: ja. Voor een proclamatie: absoluut niet”, “Het straalt uit: hoe maak ik dit moment over mijzelf?”, “Het is een beetje ongepast voor een afstudeerfeest, sorry. Huwelijken, begrafenissen, diploma-uitreikingen, de rechtbank enz. zijn gelegenheden met een impliciete dresscode”, “Dit is overdreven, laat je zus in de spotlights staan”, en “Als mijn zus mij zou overschaduwen op mijn afstudeerfeest, zou ik daar echt boos om zijn”, klinkt het bij de critici.

Onzeker

Toch zijn er ook fans die het voor Alix opnemen. “Sorry, maar de mensen die zeggen dat het te veel is, zijn gewoon onzeker”, en “Deze comments slaan nergens op. Wedden dat ze je outfit geweldig vond? Je ziet er fantastisch uit”, klinkt het aan de andere kant.

Foto: TikTok