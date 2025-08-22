Death Inc. Seizoen 3: de Spaanse zwarte komedie keert terug op Netflix

De Spaanse zwarte komedie Death Inc. keert terug voor een derde seizoen op Netflix vanaf 21 augustus 2025. De serie, gecreëerd door Alberto Caballero, Daniel Deorador en Julián Sastre – in Spanje bekend als Muertos S.L. – neemt kijkers mee achter de schermen van een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in uitvaartdiensten.

Na het overlijden van de oprichter belandt de familie Torregrosa in een machtsstrijd die even hilarisch als macaber is. Het nieuwe seizoen belooft een mix van zwarte humor, sociale satire en onverwachte wendingen.

Een bedrijf in volle chaos

In seizoen 3 krijgt het uitvaartbedrijf Torregrosa met heel wat uitdagingen te maken. Dámaso Carrillo, de rechterhand van de overleden oprichter, probeert de controle over te nemen, terwijl de zeventigjarige weduwe Nieves besluit om zelf de leiding terug op zich te nemen met hulp van haar schoonzoon Chemi, een nogal onhandige marketingexpert. Deze beslissing valt niet bij iedereen in goede aarde, want hun dochters zien liever dat het bedrijf sluit om er een fitnesscentrum van te maken.

Daarbovenop moet het bedrijf opboksen tegen concurrent Transitus, dat sterk in opmars is, én een #MeToo-schandaal dat de reputatie van Gonzalo Torregrosa ernstig bedreigt.

Een topcast

Het succes van Death Inc. is ook te danken aan de sterke cast: Carlos Areces, Ascen López, Diego Martín, Amaia Salamanca, Salva Reina, Adriana Torrebejano, Gerald B. Fillmore, Aitziber Garmendia, Roque Ruiz en Manolo Cal. Elk van hen geeft diepte en kleur aan hun personages, waardoor elke situatie zowel grappig als ontroerend aanvoelt.

Een hedendaagse soundtrack

Seizoen 3 wordt ondersteund door een moderne en energieke soundtrack, met nummers als Anxiety van Doechii en Golden van HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI en KPop Demon Hunters, wat de unieke sfeer van de serie extra versterkt.

Voor liefhebbers van zwarte humor

Hou je van series die zwarte humor combineren met sociale satire, dan mag je Death Inc. niet missen. Deze serie zal fans van Family Business, Dead to Me of Arrested Development zeker bekoren, maar dan met een typisch Spaanse twist.

Seizoen 3 van Death Inc. is beschikbaar op Netflix vanaf 21 augustus 2025.

Via Streamnews.be