HIHI: Agente te paard kan lach niet bedwingen nadat dame DIT doet! (video)

Op TikTok gaat een grappig tafereeltje momenteel viraal.

In totaal werd op nog geen 24 uur tijd de video al zo’n 1 miljoen keer bekeken. Deze keer gaat het om een dame die een agente te paard benadert. Met een vriendelijke stem vraagt ze of ze ‘even mag aaien’.

“Oh ja hoor, ga je gang”, reageert de agente, wijzend naar haar paard. Maar de dame in kwestie streelt dan het been van de agente. “Serieus?”, vraagt de agente nog enigszins kalm. Maar niet veel later ligt ze net als het hoofdpersonage van dienst in een stevige deuk.

“Leuke reactie van de agente!”

De reacties liegen er niet om. “Leuke reactie van de agente”, klinkt het. “Als ik dit deed zat ik nu op het politiebureau”, gaat het verder. “Geweldige agente mét humor”, besluit een laatste TikTok-gebruiker. Kijk maar!

@halderbergebeweegt ‘Mag ik misschien aaien?’ DISCLAIMER‼️ Wij werkten voor een spelletje Jachtseizoen samen met de politie en wij kennen elkaar. Hier was dan ook toestemming voor 🙂 #politie #halderberge #beweegt #jachtseizoen #oudgastel ♬ origineel geluid – Halderbergebeweegt

Foto: TikTok halderbergebeweegt

