Jessica Alba pakt uit met leuke bikiniselfie: “Je ziet er zo ontspannen uit!” (foto)

Op Instagram weet Jessica Alba haar fans weer te verbazen.

Met een fraaie 21.2 miljoen volgers doet de actrice en model het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig gunt ze haar fans daar dan ook een blik in haar dagelijkse leven.

En dat is ook nu weer het geval. In onderstaand fotoalbum toont Jessica enkele ‘zomerse momenten’, waaronder een leuke bikiniselfie. Ze plaatst er ook zelf toepasselijk “Summer moments 🫶🏽” bij. En haar volgers? Die willen ook gerust nog een woordje uitleg geven.

“Je ziet er zo ontspannen uit!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er zo ontspannen uit”, klinkt het. “🥰🥰🥰”, gaat het verder. “Adembenemend”, besluit een laatste fan nog. Kijk gerust zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.