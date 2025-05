Ophef over outfit van influencer voor trouwfeest: “Met alle respect: nee!” (video)

Een Zwitserse mode-influencer krijgt een storm aan reacties over zich heen nadat ze een video deelde waarin ze een outfit voor een huwelijk voorstelt. “Niet geschikt voor een trouwfeest, naar mijn mening,” klinkt het in de comments.

Michelle Nayla, die regelmatig opvallende outfits deelt met haar bijna 200.000 volgers op TikTok, poseerde onlangs in een ensemble uit de ‘Curve’-collectie van Fashion Nova. De 26-jarige plussize fashionista droeg een pastelgele, mouwloze blouse met knopen en een lage, aansluitende maxirok. Volgens haar dé perfecte outfit voor een trouwfeest. “Alsjeblieft, nodig me uit op jullie bruiloft,” schreef ze bij de video.

Kritische volgers

Hoewel Michelle zelf overtuigd was van haar look, vinden veel volgers de outfit te casual en te bloot voor een huwelijksfeest. “Ik ben volledig voor body positivity, maar dit is gewoon geen trouwoutfit”, “Zelfvertrouwen is fantastisch, maar bescheidenheid ook”, “Dit is geen trouwoutfit, ongeacht je maat”, “Zeker niet. Absoluut niet. Categorisch niet. Met alle respect: nee!”, en “Niet geschikt voor een trouwfeest naar mijn mening. Het oogt eerder als iets voor een zomerse avond in een tuin met cocktails”, klinkt het kritisch in de comments.

Foto: TikTok