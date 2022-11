“Ik heb een babyface én een kale echtgenoot waardoor mensen denken dat hij mijn pa is…” (foto)

Stel, je scheelt als partners maar drie jaar met elkaar, maar de rest van de wereld denkt dat je vriendje je vader is en dat jij minderjarig bent. Dan kan dat inderdaad voor vreemde situaties zorgen. Dat is het geval voor Carolyn en Drew Fultz, een koppeltje uit Phoenix in Arizona.

Carolyn is 30 jaar, Drew is er 33. En toch worden ze vaak aanzien als dochter en vader. Opmerkelijk, want de twee zijn ondertussen al meer dan tien jaar samen. Dat het kussen, knuffelen en handjes vasthouden in het openbaar soms rare blikken oplevert, dat nemen ze er bij. Carolyn beweert dat de boosdoener haar babyface is, terwijl haar vriend Drew kalend is, waardoor hij ouder lijkt dan hij daadwerkelijk is.

Lachen

Al kan Carolyn er toch mee lachen. Ze postte op TikTok een video waarin ze het probleem aankaart en die beelden kunnen op veel complimenten rekenen. Het filmpje vergaarde ondertussen al bijna 20 miljoen views. “Die bizarre blikken die we te verduren krijgen dateren eigenlijk al van toen we net samen waren”, zo vertelt Carolyn aan de lokale pers. “Drew begon te kalen vanaf het middelbaar en ik heb er altijd al heel jong uitgezien”, aldus Carolyn.

Foto: TikTok