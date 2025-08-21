Voormalige ‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck poseert in bikini: “Zo leuk!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito prentjes.

Dat vindt ook Lynn Van den Broeck, bij tv-kijkend Vlaanderen onder anderen gekend van de periode dat ze acteerde in ‘Thuis’. Met maar liefst 109.000 volgers doet Lynn het bijzonder goed op Instagram en dus deelt ze daar dan ook regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was ook onlangs weer het geval, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina postte. We zien Lynn meermaals in zomerse outfit met bikinitopje poseren. “WECANDANCE hits the spot everytime 🪩💃🏽”, voegt ze toe. En haar fans? Die zijn vooral onder de indruk van wat ze te zien krijgen.

“Zo leuk!”

De lovende reacties stromen vlotjes binnen. “Zo leuk”, klinkt het. “Machtige outfit! Staat je beeldig”, gaat het verder. “Zalig”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.