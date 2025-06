Collega klaagt over outfit van vrouw: “Is mijn short ongepast voor het werk?” (video)

Een Amerikaanse vrouw kreeg onlangs te horen dat haar outfit niet geschikt was voor op de werkvloer. Ze deelde haar ervaring op TikTok, waar de meeste kijkers het opvallend genoeg eens zijn met de kritiek.

Alejandra Carreño ging onlangs naar het werk in een jeansshort en een truitje met lange mouwen. Een collega sprak haar aan over haar kledingkeuze en liet haar weten dat haar short niet gepast is voor op de werkvloer. Vervolgens nam ook haar manager haar even apart. “Oh, voordat ik het vergeet: iemand heeft geklaagd over je short. Korte shorts zijn niet toegestaan. Voor mij leken ze prima. Ik zag er geen probleem in. Ik vind dat je er goed uitziet, maar ik moet je helaas laten weten dat korte shorts of rokjes niet mogen”, klonk het.

Filmpje met bewuste outfit

Carreño, die werkt bij een non-profitorganisatie voor betaalbaar wonen in Californië, besloot een TikTok-video te maken waarin ze de bewuste outfit draagt. “Is mijn short ongepast voor het werk?”, vraagt ze haar volgers. Inmiddels werd het filmpje al bijna 12 miljoen keer bekeken.

Niet oké

Hoewel sommige volgers begrip tonen, schaart de meerderheid zich achter de klacht. “Als HR-manager kan ik me geen enkele situatie voorstellen waarin shorts gepast zijn op kantoor”, “Hoe is deze outfit überhaupt het huis uit geraakt?”, en “Het gaat niet om hoe onthullend een outfit is. Shorts zijn gewoon nooit oké op de werkvloer”, lezen we in de reacties.

Foto: TikTok