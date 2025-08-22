Medewerker op luchthaven wil even tonen wat hij kan. Maar dan? OEI! (fails)

Hoog tijd voor weer een nieuw tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

In je vrije tijd even tonen wat je kan, moet uiteraard kunnen. Maar doe je dat op de werkvloer? Dan kan je vooral hopen dat er niets fout loopt. Anders maak je mee wat onderstaande pechvogel uitspookt. We zien hoe een medewerker van de luchthaven zijn karretje tot het uiterste drijft. Ziet er best leuk uit, maar niet geheel zonder gevaar. Zeker niet wanneer een naburige auto in de weg staat… Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet fraai om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…