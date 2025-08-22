Miss België Karen Jansen geniet in badpak: “Knappe vrouw!” (foto’s)

Karen Jansen geniet aan het water.

En haar meer dan 31.300 volgers? Die genieten natuurlijk mee op Instagram. De huidige Miss België deelt daar namelijk sporadisch nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat is ook nu weer het geval.

We zien Karen Jansen meermaals in badpak poseren. “Ocean air, salty hair and endless summer vibes 🌊☀️💛”, schrijft ze bij de zomerse plaatjes. Haar fans laten nu ook graag weten wat ze van haar nieuwste post vinden.

“Knappe vrouw!”

Aan positieve reacties geen gebrek. “Knappe vrouw”, klinkt het. “Super mooi”, gaat het verder. “Leuke foto’s”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan. En je weet al dat je op het pijltje naar rechts kan klikken om de overige foto’s te zien!