Dame wordt versierd in fitness, maar dan draait ze zich om: “Dit zag ik niet aankomen!” (video)

Een TikTokster werd onlangs op flirterige wijze aangesproken door een man, maar toen ze zich omdraaide, werd meteen iets duidelijk…

De vrouw, ene Maria, deelde de geestige beelden op TikTok. Ze is online fitness coach en brengt logischerwijze dan ook veel tijd door in de fitness. Onlangs stond ze met haar rug naar een man, die haar graag wilde leren kennen. “Excuseer mevrouw, kom je hier vaak?”, horen we hem vragen in de video.

Verbazing

Daarop draait Maria zich om en wordt duidelijk dat de vrouw in verwachting is. Van een tweeling, zo blijkt als we haar andere filmpjes bekijken. “Oh, oké dan”, reageert de man. Het filmpje werd al bijna drie miljoen keer bekeken en zorgt voor heel wat verbazing. “Dit zag ik niet aankomen!”, “Mij overkwam exact hetzelfde toen ik negen maanden zwanger was”, “Wow, wat een verrassing!”, en “Oh mijn God, dit is hilarisch!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok