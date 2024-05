Man neemt foto van vriendin, maar ziet ‘pikant’ detail over het hoofd: “Het valt me nu pas op!”

Een man nam onlangs een foto van zijn vriendin tijdens een wandeling. Achteraf ontdekte hij echter dat er een opvallend detail op stond…

Het koppel maakte onlangs een wandeling in de Brecon Beacons, een bergketen in Wales. De man fotografeerde zijn vrouw, die op een geasfalteerde weg liep. Toen de man de foto achteraf deftig bekeek, merkte hij dat er in de weg een put was opgevuld in een nogal bijzondere vorm. Soit, een beeld zegt meer dan duizend woorden…

Wegwerken

Hij deelde het kiekje op Reddit. “Ik nam mijn vrouw voor het eerst mee naar de Brecon Beacons. De pittoreske foto werd echter compleet verpest door een gigantische penisgevormde put, wat me nu pas opvalt!”, schrijft hij erbij. “Gelukkig valt het makkelijk weg te werken door het gewoon af te knippen”, reageert iemand. “Het meest opvallende aan deze foto is dat de put gevuld is. Dat zou hier in Engeland niet het geval zijn”, antwoordt nog een Redditor.

Foto: Reddit