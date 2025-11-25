Nicole Scherzinger poseert in bikini op het strand: “Adembenemend!” (foto’s)

Nood aan wat zomerse beelden?

Dan zit je bij Nicole Scherzinger aan het juiste adres. De dame deelt geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat is ook nu weer het geval.

In onderstaand fotoalbum passeert Nicole meermaals in bikini de revue. “These are a few of my favorite things.. 🧘🏽‍♀️🦀 🏝️🥭 🦞🍹”, schrijft ze bij de lading foto’s. Haar fans zijn er al snel bij om ook iets te zeggen over wat ze te zien krijgen.

“Adembenemend!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Adembenemend”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.