Zus van Miley Cyrus pakt uit met luchtige outfit: “Geweldig!” (foto’s)

Brandi Cyrus heeft het naar haar zin!

Dat toont de 38-jarige zus van zangeres Miley Cyrus op Instagram, waar ze zo’n goeie 1 miljoen volgers heeft.

Net zoals ze dat wel vaker doet, toont Brandi leuke beelden uit haar dagelijkse leven. Deze keer zien we de dame stralen in een luchtige outfit. “Lights out in Vegas”, voegt ze onder andere toe aan de prentjes. Haar fans zijn onder de indruk, zo blijkt.

“Geweldig!”

Bij de post lezen we veel positieve reacties. “Geweldig”, klinkt het. “Ik hou van die outfit”, gaat het verder. “Babe”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.