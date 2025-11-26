Vrouw van Justin Bieber ligt in bikini op het strand: “WOW!” (foto’s)

Waar is de zomer…

Wie ook met dat gevoel zit, kan misschien even overwinteren op de Instagram-pagina van Hailey Bieber. Want daar zijn zon, zee en strand nooit ver weg, zo blijkt ook nu weer.

In een nieuwe post zien we de dame, die getrouwd is met zanger Justin Bieber, languit genieten op het strand. Daar heeft ze zelf maar weinig aan toe te voegen, maar haar fans willen wél een woordje uitleg geven bij wat ze zien.

“WOW!”

De lovende reacties stromen al snel binnen. “WOW”, klinkt het. “Meer van dit”, gaat het verder. “Wat ben ik jaloers op Justin”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en klik op het pijltje naar rechts voor een tweede plaatje.