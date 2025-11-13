Man wil op boksbal even uitpakken met zijn kracht. Maar dan? AUCH! (fails)

Oh ja hoor, het is weer tijd voor een nieuw tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Wie graag even wil tonen wat hij qua slagkracht in huis heeft, is met een boksbal zeker gesteld. Er is wel één klein detail: je moet óp de bal kloppen. Daar ging het bij onderstaande pechvogel even mis. En dat leverde hem een behoorlijk pijnlijke situatie op. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…