Jennifer Heylen verbaast fans met stijlvolle fotoshoot: “Icoon!” (foto’s)

Op de Instagram-pagina van Jennifer Heylen valt weer wat nieuws te bekijken.

De populaire actrice doet het met meer dan 120.000 volgers uitermate goed op het sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven en dat is ook nu weer niet anders.

We zien Jennifer Heylen meermaals op stijlvolle wijze poseren. “Ik ben geobsedeerd door Belgische mode, dus het hosten van de Belgian Fashion Awards was een absolute droom”, schrijft ze bij het album.

“Icoon!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Icoon”, klinkt het. “This girl ❤️”, gaat het verder. “🔥🔥🔥”, besluit een laatste fan. Tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.