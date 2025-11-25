Lenige dame waagt zich aan straffe sprong vanop ton. Maar dan? AUCH! (video)

Even uitpakken met wat je kan, is best leuk.

Het internet staat vol met mensen die even tonen wat ze kunnen. En dat was ook bij onderstaand tafereel aanvankelijk het plan.

We zien een dame die op een ton staat, klaar om achterwaarts te springen. Straffe stunt, zou je denken. Maar helaas werkt de ton in kwestie niet echt mee.

Woops…

Net wanneer de vrouw zich klaarmaakt voor haar sprong, breekt de bovenkant van de ton. En dat zorgt voor een behoorlijk pijnlijke val. Gelukkig zonder veel ergs, want de dame staat meteen weer recht. Kijk maar!