Zo’n toilet heb je wellicht nog nooit gezien: “Maar wat als de stroom uitvalt?” (video)

Of je daar ook zo op je gemak zit…

Een toilet is een toilet. Al kan je ook met de kleinste ruimte van het huis creatief omspringen. Een Russische vader ging zelfs zo ver dat hij van zijn toiletruimte op het platteland een liftcabine maakte, inclusief automatisch opengaande deuren.

Griezelig

Het mag dan ook niet verbazen dat zijn dochter even raar opkeek toen ze dat ontdekte. Het filmpje werd al meer dan 50.000 keer bekeken. “Het gevoel van veiligheid verdween meteen”, “Nee, gewoon NEE”, “Dat is next level. Maar wat als de stroom uitvalt?” en “Nee, echt helemaal geen nachtmerries…”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube