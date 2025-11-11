Filmpje van dansende bruid gaat viraal: “Ze is zo cool!” (video)

Op de mooiste dag van je leven wil je natuurlijk zelf in de spotlight staan.

Dat moet je onderstaande bruid geen twee keer zeggen. In haar prachtige bruidskleed geeft ze het beste van zichzelf op ‘Billie Jean’ van Michael Jackson. Omstaanders kunnen hun ogen amper geloven en in geen tijd ging het filmpje viraal.

“Ze is zo cool!”

Ook online klinkt het lovend. “Ze is zo cool”, laat iemand weten. “Wow”, gaat het verder. “Ze heeft skills”, besluit een laatste kijker nog. Hoog tijd dus om zélf eens te kijken, denken we dan.