Ilse De Meulemeester draagt elegante jurk. Fans lovend: “Klassedame!” (foto’s)

Ilse De Meulemeester heeft weer wat leuks gedeeld op Instagram.

Dat doet ze wel vaker, aangezien ze maar liefst 20.300 volgers heeft op het populaire sociale netwerk. Deze keer zien we Ilse stralen in een elegante jurk.

“Great Gatsby Galabal”, voegt ze onder andere als informatie toe aan haar fotoalbum. En die stijl lijkt volledig te kloppen, als we haar mooie outfit bekijken. Dat is ook haar fans niet ontgaan, want die zijn er snel bij om lovend te reageren.

“Klassedame!”

Aan positieve reacties geen gebrek. “Klassedame”, klinkt het. “Je straalt enorm”, gaat het verder. “Zo mooi, Ilse”, besluit een laatste volger. Kijk maar en klik op het pijltje naar rechts om meer te zien.