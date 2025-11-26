Amy De Winter imponeert met straffe outfits: “Staat je prachtig!” (foto’s)

Amy De Winter weet haar fans weer te verbazen.

Met niet minder dan 110.000 volgers doet de dame, die bij tv-kijkend Vlaanderen bekend raakte van haar passage in ‘The Real Housewives of Antwerp’, het bijzonder goed op Instagram.

Het zal dan ook niemand verbazen dat ze daar regelmatig nieuwe updates uit haar dagelijkse leven deelt. En dat is ook nu niet anders. Zo zien we Amy meermaals in straffe outfit de revue passeren.

“Staat je prachtig!”

Haar vele fans zijn duidelijk onder de indruk van wat ze te zien krijgen. “Staat je prachtig”, klinkt het. “Mooi”, gaat het verder. “Leuke foto”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf even en druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer te zien.