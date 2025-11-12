HomeNieuwsVideoWOW: Deze wielrenner mag van héél veel geluk spreken! (video)
Video

WOW: Deze wielrenner mag van héél veel geluk spreken! (video)

Zeer opmerkelijke beelden uit Engeland.

Dat het bij nat weer opletten geblazen is voor wie de baan op moet, is geweten. Dat zullen onderstaande wielrenner én automobilist nu ook nog eens extra beseffen.

Aanvankelijk zien we een vrij normale verkeerssituatie, met onze wielrenner van dienst in de hoofdrol. Alles lijkt prima te verlopen, maar plots gaat het wel heel goed fout.

Nipt!

Schijnbaar uit het niets schuift er plots aan hoge snelheid een wagen in beeld. En die mist de wielrenner maar nipt! Er mag er eentje van heel veel geluk spreken, als we de beelden zo bekijken… Kijk maar.

Foto: DailyBuzz

