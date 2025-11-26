‘Jingle Bell Heist’: Netflix geeft de kerstfilm een verrassende twist (trailer)

Met de feestdagen in zicht pakt Netflix uit met een kerstfilm die nét even anders is dan anders: Jingle Bell Heist. De romantische komedie vol actie verschijnt op 26 november 2025 en dompelt je onder in een winteravontuur dat zich afspeelt in het sfeervolle, besneeuwde Londen.

Het verhaal: een kerstcoup onder de mistletoe

Op kerstavond besluiten Sophia (Olivia Holt) – een vindingrijke verkoopster – en Nick (Connor Swindells) – een IT’er met financiële problemen – onafhankelijk van elkaar om het beroemdste warenhuis van Londen te beroven.

Het lot brengt hen samen, en hun afzonderlijke plannen veranderen al snel in een onverwachte samenwerking. Terwijl ze hun gewaagde kerstcoup voorbereiden, komen geheimen naar boven én laaien de gevoelens op. Wat begon als een materieel gemotiveerd plan, verandert al snel in… een diefstal van hun hart.

Een feestelijke mix van romance, actie en sociale knipoog

Onder regie van Michael Fimognari – bekend van onder meer To All the Boys I’ve Loved Before – en geschreven door Abby McDonald, weet Jingle Bell Heist de klassieke kerstsfeer te combineren met een luchtige blik op economische ongelijkheid.

Critici omschrijven de film als een warme, humoristische sociale komedie waarin de kerstperiode ook ruimte laat voor een vleugje maatschappijkritiek.

Het Londense decor – gevuld met kerstlichten, glinsterende etalages en iconische stadsgezichten – maakt het geheel extra magisch.

Voor wie eens een andere kerstfilm wil zien

Jingle Bell Heist belooft een van de meer originele kersttitels van het jaar te worden. Met een mix van romantiek, humor en een heuse kerstcoup vormt de film het perfecte alternatief voor wie even genoeg heeft van de standaard kerstformules, maar toch wil genieten van de warme, feestelijke sfeer.

Zin in een kerstfilm met pit, charme en een tikkeltje lef? Zet 26 november alvast in je agenda.

Via Streamnews.be