Vrouw is stomverbaasd: “Mijn date noemde me sexy in bed… en dat ik hem aan zijn moeder deed denken” (video)

In het rijtje van slechtste zinnen in de slaapkamer presenteert een zekere Nadine Milad je: “Je bent ongelooflijk sexy en doet me aan m’n moeder denken.” Het overkwam de dame toen ze een kerel uitnodigde bij haar thuis.

Complimentjes horen we allemaal graag, al was het maar om de gigantische boost die ons ego krijgt. En dat is niet anders voor TikTokster Nadine Milad, ook al wilde ze dat het complimentje net iets vroeger eindigde. Toen ze met een kerel tussen de lakens kroop gaf hij haar het welbedoelde complimentje dat hij haar enorm sexy vond in bed. Om nadien af te sluiten met de gedachtekronkel dat ze hem aan zijn moeder deed denken…

Moeder

In een virale TikTok-video doet Nadine het hele verhaal uit de doeken. “Ik had ooit een vriendje die me in het midden van de seks vertelde dat ik één van de meest sexy vrouwen was waar hij ooit mee samen was. En in één en dezelfde adem vertelde hij me ook dat ik hem aan zijn moeder deed denken. Ik wou dat het niet waar was, maar het is écht gebeurd”, zo vertelt ze. In de comments niets dan hilariteit: “Ik zou helemaal opdrogen”, zo grapte iemand. Een andere persoon had ongeveer dezelfde ervaring: “Ik ontmoette een kerel die me zei dat ik nog mooier was dan zijn moeder…”

Foto: TikTok