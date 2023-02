Deze ‘Karen’ gooide een bak uitwerpselen over geparkeerde wagen: “Je mag daar niet staan!” (video)

In de video zien we een vrouw die geconfronteerd wordt met de kwade eigenares van een huis waarvoor ze geparkeerd staat met de wagen. Ze neemt meteen het hele gesprek op, omdat ze al van ver zag dat er problemen waren.

”Hey, ik heb je net opgenomen. Je was kokend water over mijn auto aan het gieten”, zo stelt de vrouw vast. De Karen reageert bijdehand: “Dat is geen kokend water. Dat is hondenstront. Waarom parkeer je voor mijn huis? Hier staat toch duidelijk een bord met ‘Parkeer hier niet alstublief!’? En de hele straat is dan nog eens vrij, waarom moet je dan net voor mijn huis parkeren?”

Politie

De dame vervolgde: “Je bent hier al meer dan drie uur. Ik heb een foto genomen van het tijdstip waarop je je hier hebt geparkeerd.” De vrouw van de wagen reageert verbouwereerd: “Dit kan je toch niet menen? Ik loop hier gewoon voorbij en zie dit. Ik bel de politie!” In de comments onder de video reageren mensen onthutst. “Ongelooflijk hoe sommige personen denken dat een bordje dat ze ophangen aan hun hek dezelfde waarde heeft als de wet”, zo merkt iemand op.

Foto: TikTok