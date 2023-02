“Ik ga 6 keer per week op date en bespaar mezelf zo een pak geld op eten en drinken” (video)

Vivian Tu, beter bekend als TikTokster ‘YourRichBFF’, geeft toe dat ze zes keer per week op date gaat om geld te besparen. Haar snode plan zorgde er inmiddels al voor dat ze een budget van twee jaar aan voedsel wist te besparen.

Een vrouw ging zes keer per week op date zodat ze geen eten meer moest kopen in de winkel. Twee jaar lang houdt Vivan Tu dit al val. In 2021 ging ze al viraal met haar plannetje, maar ondertussen blijkt dat het toch al zijn vruchten heeft afgeworpen. “Op twee jaar tijd heb ik wekelijks zo’n 150 euro per week bespaard. Reken maar uit!”, aldus de populaire TikTokster.

”Grapje”

In een recent interview met Elite Daily onthulde de TikTok-ster dat ze de initiële video had gemaakt als grap, maar dat het ondertussen tot meer was uitgegroeid. Het deed naar eigen zeggen wonderen voor haar bankrekening. Toen ze naar New York verhuisde maakte ze een profiel aan op enkele datingapps en het was toen dat ze besefte dat daten haar financieel wat voordeel kon opleveren. “Ofwel ga ik naar een leuk tapasrestaurant en hoef ik niet te betalen ofwel koop ik met mijn eigen geld ingrediënten in de winkel die ik achteraf moet bereiden. Dan is de keuze snel gemaakt, toch?”, aldus Tu.

Foto: TikTok