Voorbijganger zingt mee met straatmuzikant en dan gebeurt DIT! (video)

Een video van een straatmuzikant/YouTuber die tijdens de ‘Pride Parade’ in New York willekeurige onbekenden vraagt om met hem te zingen is viraal gegaan. Op een gegeven moment komt een zekere Nashawn voorbij, heel enthousiast, maar staat dan stijf van de zenuwen.

“Mijn hart gaat zo snel tekeer”, zo laat hij weten. Maar ondanks de zenuwen begint hij de eerste noten te zingen en speelt ‘guitaro5000’, zoals de bijnaam van de YouTuber luidt, de pannen van het dak op zijn ‘drumgitaar’. “Als muzikant draait het bij mij vooral om onvergetelijke muzikale ervaringen te bieden aan mensen zodat ze zich gelukkig en vrij voelen. Sinds 2018 heb ik duizenden willekeurige mensen gevraagd om met mij te zingen op camera”, zo geeft hij aan.

Geluk

“Velen zeggen nee, sommige in eerste instantie, om dan volmondig ja te zeggen. Nashawn kan dan misschien initieel wat onzekerheid uitstralen, maar van zodra hij de microfoon vastneemt en begint te zingen, vergeet hij alles rondom. Prachtig om te zien. Dat maakt mij gelukkig!”, aldus de muzikant. Ook voor het aanwezige publiek was het een onvergetelijke ervaring. Nashawn kan aan het eind zijn tranen niet meer bedwingen en laat de emoties de vrije loop. Of wat muziek kan doen met een mens.

Foto: YouTube