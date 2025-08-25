Lingeriefilmpje van Lesley-Ann Poppe te gewaagd voor Instagram (foto’s)

Een video van Lesley-Ann Poppe werd verwijderd door Instagram omdat het te sexy zou zijn. Foto’s van de shoot staan wel nog online.

Zondag postte Lesley-Ann Poppe op Instagram enkele foto’s waarin ze in lingerie poseert. De 46-jarige zakenvrouw draagt op die foto’s enkel een kanten body. In haar Stories deelde ze een video van hoe de foto’s tot stand kwamen. Maar lang bleven die niet online: Instagram verwijderde de beelden wegens ‘te bloot’. Met enkele boze emoji’s maakt Lesley-Ann duidelijk dat ze daar niet mee akkoord is.

Schoonheid

De foto’s van de shoot staan wel gewoon nog op haar Instagrampagina, tot groot enthousiasme van haar volgers. “Oh mijn God, wat een schoonheid ben je toch!”, “Sexy”, “Wauw, wat ben je mooi!”, “Wow, de max”, en “Een mooie verschijning, deze dame”, is slechts een greep uit de vele reacties.

