Man wil vrouw versieren, loopt blauwtje én legt per ongeluk het hele feestje stil (fails)

Als dj is het altijd spannend wanneer feestende mensen mee achter je draaitafel staan.

Dat was ook het geval bij dj Michel de Hey. Op TikTok deelt hij beelden van een opmerkelijk voorval. Een man die naast hem staat, probeert vermoedelijk een dame in het publiek te versieren. Zo geeft hij zijn smartphone aan haar, mogelijk in een poging om haar nummer te krijgen. Plots valt de muziek uit… “I have a boyfriend”, horen we een vrouwenstem op de achtergrond. En dj Michel? Die kijkt verbaasd wanneer hij merkt dat onze hoofdrolspeler van dienst erin geslaagd was om de muziek even uit te zetten. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…