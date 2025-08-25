Claudia Schiffer viert verjaardag in badpak: “Eeuwige schoonheid” (foto’s)

Het Duitse model Claudia Schiffer heeft enkele zomerse kiekjes gedeeld ter ere van haar verjaardag. “Je ziet er nog steeds fantastisch uit”, wordt er gereageerd.

Claudia Schiffer blies maandag 55 kaarsjes uit en vierde dat in stijl met een pracht van een fotoshoot. Het Duitse supermodel en actrice postte enkele fleurige foto’s waarop ze in een wit badpak aan het zwembad poseert op een zonovergoten plek. “55 vandaag, zo gelukkig dat ik een fijne en gezonde verjaardag mag vieren!”, glundert ze erbij.

Godin

Haar meer dan twee miljoen volgers feliciteren haar massaal en overladen haar met complimenten. “Wat een knappe vrouw ben je”, “55, maar je lijkt 35”, “Gelukkige verjaardag, godin”, “Eeuwige schoonheid, vanbinnen en vanbuiten”, en “Je ziet er nog steeds fantastisch uit”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Shutterstock