Chauffeurs ontsnappen aan de dood na frontale botsing: “Dit is pure horror” (video)

Een spectaculair ongeval in Australië wordt momenteel druk gedeeld. Vele mensen die de video hebben gezien kunnen maar niet geloven dat beide chauffeurs er zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen. “Dit zijn toch pure horrorbeelden”, zo geeft iemand aan.

In het filmpje, opgenomen door een dashboardcamera, zien we een auto in tegenstelde richting aankomen. Door een verkeerde inschatting en manoeuvre kan de persoon met de dashboardcamera hem niet meer ontwijken en botsen ze frontaal. In de video is te zien hoe hij praktisch over de hele motorkap van de andere wagen ‘rijdt’.

”Veiligheid”

Het is vooral de veiligheid van de wagens die kan rekenen op positieve commentaren. “Ik ben blij om te zien dat de andere auto het ongeval overleeft zoals het bedoeld was. Het motorcompartiment in frut uiteen, maar de passagierscabine nog volledig intact. Ik had in eerste instantie schrik dat de persoon in die wagen het niet zou overleefd hebben toen ik de beelden zag.”

Foto: YouTube